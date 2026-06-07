Motosikletle Düğün: Aşkla Yeniden Tasarlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Dilek ve Cevdet Yeşilırmak, düğünlerinde gelin arabası yerine özel olarak süsledikleri motosikleti tercih etti.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinde dede mesleği motosiklet tamirciliğini babası ve amcasıyla birlikte sürdüren Cevdet Yeşilırmak, aile geleneği haline gelen motosiklet tutkusunu düğününe de taşıdı.

Yaklaşık 20 yıldır depoda bulunan motosiklet, Yeşilırmak ailesinin 3 ay süren çalışmasıyla gelin arabası konseptine uygun şekilde yeniden tasarlandı.

Gelinlik ve damatlığıyla motosiklete binen Yeşilırmak çiftine, Türkiye'nin farklı illerinden gelen motosiklet tutkunları da eşlik etti. Oluşturulan motosiklet konvoyu, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

Cevdet Yeşilırmak, AA muhabirine, motosiklet tutkusunun aileden geldiğini söyledi.

Ailesinin uzun süredir motosiklet sektöründe yer aldığını anlatan Yeşilırmak, "Babam, amcam ve rahmetli dedemin mesleği. Bu fikir uzun süredir hayalimdi. Benim sünnet düğünüm de motosikletle oldu. Amcam ve babam 3 ay gece gündüz çalışarak motoru bu hale getirdi. Düğünümüze Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Samsun, Kırıkkale, Niğde, Antalya'dan gelen dostlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Motoru ben süreceğim, eşim yanıma oturacak. Yeni evlenecek çiftlere tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Damadın babası Serdar Yeşilırmak ise hem motosiklet tutkunu hem de tamircisi olduklarını belirtti.

Kendilerini yalnız bırakmayan motosiklet tutkunlarına teşekkür eden Yeşilırmak, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde sevilen sayılan bir insanız. 1973 yılından itibaren baba mesleğimizi yapıyoruz. Hem binici hem de tamir ve bakımı olarak gönül verdiğimiz bir meslektir. Motosiklet bizim için aşk ve tutkudur. Sıra dışı bir şey olsun istedik ve depomuzda 20 yıldır duran motosikleti bu hale getirdik."

Yeşilırmak çifti, daha sonra konvoy eşliğinde motosikletle düğün alanına gitti.