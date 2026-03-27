Motosikletli Akrobatik Hareketlere 128 Bin Ceza

Osmaniye'de trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 128 bin 500 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Çevre Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 128 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti 60 gün trafikten men edildi.
