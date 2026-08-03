Motosikletli Baba ve Oğluna Silahlı Saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki motosiklete düzenlenen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Bedevi Mahallesi'nde ilerleyen Çetin Kıtıllı (43) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete, aynı yönde seyreden başka bir motosikletten silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda Çetin Kıtıllı ile arkasında bulunan oğlu Ayaz Kıtıllı (17) yaralandı.

Ambulansla kentteki iki ayrı hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.