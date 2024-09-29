Motosikletli Çiftin Kavgası Kamerada

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AVCILAR'da motosikletli çiftin yol kenarında kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.Çiftinb yol kenarındaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ndeki Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden motosikletli bir çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kadının zaman zaman çığlık attığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre motosikleti kullanma konusunda çıkan kavga sırasında erkek kadının motosikleti kullanmasına izin vermedi. Sinirlenen kadın, bir ara kaskıyla erkek arkadaşına vurdu, motosiklete ise tekme attı. Kavgayı gören bir kamyonet sürücüsü yol kenarında bir süre durdu. Kamyonetin yol kenarından ayrılmasından sonra bir süre daha devam eden kavga, çiftin motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.