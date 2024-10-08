Motosikletli Polisler Huzuru Sağlıyor

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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), huzur ve güven ortamının sağlanmasına katkılar sağladı.

Suç ve suçluyla mücadelede gösterdikleri çalışmalarla dikkati çeken Yunus ekipleri, olaylara hızlı müdahale kabiliyetiyle bu süreçte aranan 158 kişiyi yakaladı.

Uyuşturucu kullanan, bulunduran ve imal eden 214 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 23 çalıntı motosiklet ve otomobil sahiplerine teslim edildi.

Çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu 36 motosiklet sürücüsüne yasal işlem uygulandı.

Yunus ekipleri, sahil şeritleri, park ve bahçeler, okul çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.