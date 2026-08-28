Motosikletli saldırgan Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Motosikletli saldırgan Adana'da yakalandı

Motosikletli saldırgan Adana\'da yakalandı
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Adana'da iş yerine ateş açan şüpheli, polisin takibiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA'da bir iş yerine tabancayla ateş açtıktan sonra motosiklet ile kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine tabancayla ateş açan ismi öğrenilemeyen şüpheli, daha sonra motosikletine binerek kaçtı. Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri, saldırganın kaçtığı motosikleti fark edip takibe aldı. Polisin takibi sonucu silahlı saldırgan, motosikletin önü kesilerek durduruldu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletli saldırgan Adana'da yakalandı - Son Dakika

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