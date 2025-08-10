Motosikletli Sürücüyü Ceza Kesti

Avcılar'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, 20 Haziran'da Ozanlar Caddesi'nde, iki motosikletlinin trafiğin akışına aykırı hareket ettikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, kendi aralarında "oyuncak ayının çalınması" ve "motosikletle kovalamaca" kurgusu yaptıkları tespit edildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü E.A, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik yönetmeliğindeki kurallara uymamak", "sürücünün geçme, dönme, duraklama ve park etme halleri dışında iki şeridi birden kullanması", "saygısızca araç sürmek", "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddelerinden idari para cezası uygulandı.