Motosikletten Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, motosikletten attığı poşette uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Dilşikar Mahallesi'nde İ.B. (25) idaresindeki motosikleti durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan İ.B, ekiplerden kaçarken elindeki poşeti bir otomobilin altına attı.
Poşette 250 gram uyuşturucu bulundu, İ.B. kovalamaca sonucu yakalandı.
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