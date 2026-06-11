Mourinho, Real Madrid ile 3 Yıl Anlaştı - Son Dakika
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Mourinho, Real Madrid ile 3 Yıl Anlaştı

11.06.2026 21:56
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Real Madrid, Jose Mourinho ile 2029'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

(İSTANBUL) - İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki Mourinho ile 2029 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Portekizli teknik adam, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'de görev yaptı.

Mourinho, böylece daha önce çalıştırdığı Real Madrid'de yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mourinho, Real Madrid ile 3 Yıl Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muammer Özcan Muammer Özcan:
    mourinho un tecrübesi var tabii ki teknoloji de ilerledi taktikler de değişti ama hala iyi bir antrenöre ihtiyaç var yapacak çok işi vardır real madrid in bu sezon belki toparlanırlar kim bilir nasıl gider bilemem ama umarım iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Övgü Anıl Akyuz Övgü Anıl Akyuz:
    her tarafta aynı yönetimler aynı isimler dolanıyor başka ülkelerde böyle mi oluyor bilemedim 0 0 Yanıtla
  • Ferhan Şimşek Ferhan Şimşek:
    mourinho geri döndü işte yine real madrid e ama komşu ülkelerde böyle değişiklikler daha istikrarlı oluyor ya bizde her sezon başka birisi gelip gidiyor gibi geliyor hep aynı döngüyü yaşıyoruz futbolda da başka alanlarda da yorulmaktan ne diyeceğim kaldı valla 0 0 Yanıtla
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