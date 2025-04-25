Mozambik Ordusu 280 Kaçırılan Kadın ve Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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Mozambik Ordusu 280 Kaçırılan Kadın ve Çocuğu Kurtardı

Mozambik ordusu, Naparama grubunca kaçırılan 280 kadın ve çocuğu başarılı bir operasyonla kurtardı.

25.04.2025 17:46
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Mozambik ordusu, Naparama adlı silahlı grup tarafından kaçırılan 280 kadın ve çocuğu kurtardıklarını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mozambikli yetkililerin, Naparama tarafından Zambezia eyaletinin merkezindeki Morrumbala bölgesinde bir gruba ait bir üste iki haftadan uzun süre boyunca esir tutulduğunu belirttiği 280 kadın ve çocuk, Mozambik ordusu tarafından kurtarıldı.

Tugay Komutanı Bernardo Ntchokomala, kaçırılanların kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Bu üste 280'den fazla kadın ve çocuk vardı. Suçlular daha önce de aynı bölgede huzursuzluk çıkarıyordu." dedi.

Ntchokomala, kaçırılanların Naparama tarafından amacı belirlenemeyen eğitimlere tabi tutulduğunu belirtti.

Naparamalar, 1980'lerde ortaya çıktı

Naparamalar, 1980'lerde Mozambik'teki iç savaş sırasında ortaya çıkan, geleneksel bilgi ve mistik öğeleri savaşta kullanan silahlı grup olarak biliniyor. Doğaüstü güçlere sahip olduklarına inanan bir grup insan, kendilerini savunma amacıyla örgütlendi.

Örgüt üyeleri, 2 Ocak'ta Zambezia'da bir kişiyi başını keserek katletmişti.

Aynı eyalette şubat ayında polisle çatışan grup, 4 üyesini kaybetti. Grup ile Mozambik polisi arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, şubatta emniyet güçlerine, Zambezia eyaletindeki saldırılara karşı mücadele etmeleri talimatını vermişti. Chapo, bu saldırıların, ülkenin kalkınmasının önünde engel teşkil ettiğini vurgulamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik Ordusu 280 Kaçırılan Kadın ve Çocuğu Kurtardı - Son Dakika

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