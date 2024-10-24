Mozambik Seçiminde FRELIMO Adayı Zafere Ulaştı

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Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazandı.

Ulusal Seçim Komisyonu (CNE), iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Chapo'nun seçimi kazandığını duyurdu.

Chapo oyların yüzde 71'ini alırken, en yakın rakibi Podemos partisinden Venancio Mondlane'nin oy oranı yüzde 20 oldu.

Chapo, iki dönemlik anayasal görev süresinin sonuna gelen Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin yerine geçecek.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe, 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.

Protestolarda en az 1 gösterici hayatını kaybetmişti.