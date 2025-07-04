Mozambik'te 31 Polise Soruşturma

Mozambik Başsavcılığı, 9 Ekim 2024'teki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla 31 polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan Savcı Beatriz Jonas, başkent Maputo'da düzenlenen 1. Ulusal İnsan Hakları Forumu'nda yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla 31 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Jonas, yürütülen soruşturmanın, mağdurlara adalet sağlamak ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacı taşıdığını ifade etti.

Seçim İzleme Sivil Toplum Kuruluşu (DECIDE) Yönetici Direktörü Wilker Dias konuya ilişkin yaptığı açıklamada, o dönemki gösterilerde birçok masum insanın hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Dias, "Bu adım, uzun süredir beklediğimiz bir gelişme. Adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Muhalefet partileri ülke çapında kitlesel protesto çağrıları yapmıştı

9 Ekim 2024'te düzenlenen genel seçimlerde iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo yüzde 71 oyla birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisi'nden Venancio Mondlane yüzde 20 oy almıştı.

Seçimlerde hile yapıldığını öne süren Mondlane ve diğer muhalefet partileri, ülke genelinde kitlesel protesto çağrıları yapmıştı.

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında en az 400 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Seçim sonrası yaşanan huzursuzlukları yatıştırmak amacıyla Mozambik Parlamentosu, ulusal diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden yeni bir yasa kabul etmişti.