Mozambik\'te Çin Destekli Cerrahi Merkezi Kuruluyor

MAPUTO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'da kurulacak Çin destekli Ulusal Cerrahi Merkezi Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Maputo Merkez Hastanesi içinde inşa edilecek kompleks, toplam 20.000 metrekareden fazla alana sahip bir cerrahi merkez binası ile iki yardımcı binadan oluşacak.