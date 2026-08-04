Mozambik'te Çin Destekli Cerrahi Merkezi Kuruluyor
Maputo'da, Çin destekli Ulusal Cerrahi Merkezi'nin temeli atıldı, 20.000 m² alana sahip olacak.
MAPUTO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'da kurulacak Çin destekli Ulusal Cerrahi Merkezi Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Maputo Merkez Hastanesi içinde inşa edilecek kompleks, toplam 20.000 metrekareden fazla alana sahip bir cerrahi merkez binası ile iki yardımcı binadan oluşacak.
Kaynak: Xinhua
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