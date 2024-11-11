Mozambik'te İnternet Engeli Kaldırıldı - Son Dakika
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Mozambik'te İnternet Engeli Kaldırıldı

Hükümet, seçim sonuçları sonrası uygulanan internet kısıtlamalarını kaldırdı, sosyal medya hala kısıtlı.

11.11.2024 19:47
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Mozambik'te hükümet, seçim sonuçlarının açıklanmasından beri uygulanan internete erişim engelini kaldırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 9 Ekim'deki genel seçimlerin açıklandığı günden beri "ülkeyi yıkımdan koruma" gerekçesiyle internete erişimini engelleyen Mozambik hükümeti, kısıtlamaları kaldırdı.

Ülkede mobil internetin 8 Kasım'dan itibaren tekrar kullanıma açıldığı, "sanal sokağa çıkma yasağı" olarak bilinen 19.00- 08.00 saatleri arası internet kesintisinin de kaldırıldığı bildirildi.

Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarına erişimin hala kısıtlı olduğu iddia edildi.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayımında hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Seçim sonrası çıkan protesto gösterilerinde 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.

İnsan hakları örgütleri ise ülkedeki durumun endişe verici olduğuna dikkati çekerek itidal çağrısı yaptı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.

Kaynak: AA

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