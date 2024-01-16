Mozambik\'te Kolera Salgınına Karşı 2,3 Milyon Kişi Aşılandı

Mozambik'te kolera salgınının hızla yayıldığı bölgelerde 5 gün içinde 2,3 milyon kişiye aşı yapıldı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Mozambik sağlık yetkileri, kolera salgınını önlemek için yoğun bir aşılama programı başlattı.

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Aşılama Programı Başkanı Leonildo Nhampossa, 8-12 Ocak'ta 4 ilde bir yaşın üzerinde toplam 2 milyon 268 bin 548 kişinin koleraya karşı aşılandığını açıkladı.

Nhampossa, "Bu aşılama programında hedefe tamamen ulaştık." ifadesini kullandı.

Ulusal Halk Sağlığı Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, aşılama kampanyasında 1136 ekip ve 7 binden fazla personel görev aldı.

Aşılama programı 1,3 milyon dolara mal oldu.

Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını nedeniyle, ekim ayının başından bu yana ülkede 25'i ölümle sonuçlanan 9 bin 264 kolera vakası kaydedildi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Napula, 2 bin 956 vaka ve 12 ölümle hastalığın en fazla görüldüğü bölge olurken, onu 1878 vaka ve 6 ölümle kuzey batıdaki Tete şehri takip etti.