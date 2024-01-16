 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mozambik'te Kolera Salgınına Karşı 2,3 Milyon Kişi Aşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mozambik'te Kolera Salgınına Karşı 2,3 Milyon Kişi Aşılandı

Mozambik'te kolera salgınının hızla yayıldığı bölgelerde sağlık yetkilileri tarafından başlatılan aşılama programı kapsamında 5 gün içinde 2,3 milyon kişiye aşı yapıldı. Aşılama programı, 1136 ekip ve 7 binden fazla personel tarafından gerçekleştirildi ve 1,3 milyon dolara mal oldu. Ülkede Eylül 2022'den bu yana kaydedilen 9 bin 264 kolera vakasının 25'i ölümle sonuçlandı.

Mozambik\'te Kolera Salgınına Karşı 2,3 Milyon Kişi Aşılandı
16.01.2024 - 12:10,
Abone Ol

Mozambik'te kolera salgınının hızla yayıldığı bölgelerde 5 gün içinde 2,3 milyon kişiye aşı yapıldı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Mozambik sağlık yetkileri, kolera salgınını önlemek için yoğun bir aşılama programı başlattı.

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Aşılama Programı Başkanı Leonildo Nhampossa, 8-12 Ocak'ta 4 ilde bir yaşın üzerinde toplam 2 milyon 268 bin 548 kişinin koleraya karşı aşılandığını açıkladı.

Nhampossa, "Bu aşılama programında hedefe tamamen ulaştık." ifadesini kullandı.

Ulusal Halk Sağlığı Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, aşılama kampanyasında 1136 ekip ve 7 binden fazla personel görev aldı.

Aşılama programı 1,3 milyon dolara mal oldu.

Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını nedeniyle, ekim ayının başından bu yana ülkede 25'i ölümle sonuçlanan 9 bin 264 kolera vakası kaydedildi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Napula, 2 bin 956 vaka ve 12 ölümle hastalığın en fazla görüldüğü bölge olurken, onu 1878 vaka ve 6 ölümle kuzey batıdaki Tete şehri takip etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sağlık Bakanlığı, Mozambik, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te Kolera Salgınına Karşı 2,3 Milyon Kişi Aşılandı - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mozambik'te Kolera Salgınına Karşı 2,3 Milyon Kişi Aşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement