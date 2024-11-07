Mozambik'te Seçim Protestoları - Son Dakika
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Mozambik'te Seçim Protestoları

Başkent Maputo'da seçim sonuçlarını protesto eden muhaliflere polis müdahale etti, yaralılar var.

07.11.2024 16:21
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Mozambik'te seçim sonuçlarını protesto eden muhalifler, başkent Maputo'da gösteri düzenledi.

Yerel basındaki habere göre, seçimleri protesto eden göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti, bazı göstericiler yaralandı.

Sosyal medyada, muhalif göstericilerin ellerindeki pankartlarla yolları trafiğe kapadığı ve bazı yerlerde ateş yaktığı görüntüler paylaşıldı.

İnsan hakları örgütleri ise ülkedeki durumun endişe verici olduğuna dikkati çekerek itidal çağrısı yaptı.

Öte yandan, gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika sınır kapısı geçici olarak kapatıldı.

Mozambik'te seçimi iktidar partisinin adayı Chapo kazandı

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane, oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuş ve protestolarda en az 10 gösterici hayatını kaybetmişti.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.

Kaynak: AA

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