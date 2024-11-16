Mozambik'te Seçim Sonrası Protestolar

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CAPE Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC), Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan protestoların yaşandığı Mozambik gündemiyle olağanüstü toplanıyor.

Zimbabve Enformasyon ve Tanıtım Bakanı Jenfan Muswere, yaptığı basın açıklamasında, SADC üyesi ülke liderlerinin 16-20 Kasım'da başkent Harare'de Mozambik gündemiyle olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Muswere, zirvede ayrıca geçen ay düzenlenen Botsvana genel seçimleri ile 27 Kasım'da düzenlenecek Namibya genel seçimleri konularının da ele alınacağını belirtti.

Ev sahibi Zimbabve, FRELIMO iktidarını destekliyor

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki FRELIMO'nun adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisi'nden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimde ve oy sayımında hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Harare'deki zirveye ev sahipliği yapacak Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, FRELIMO'nun seçim zaferini tebrik etmiş ve desteğini açıklamıştı.