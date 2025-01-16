Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet: 8 Ölü

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Mozambik'te Ekim 2024'teki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Daniel Chapo'nun yemin töreni sonrası düzenlenen protestolarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Mozambik'te 9 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Chapo'nun yemin töreninin ardından şiddet olayları çıktı.

Mozambik'teki seçim sürecini izleyen Sivil Toplum Örgütünden (Decide) yapılan açıklamada, Maputo ve Nampula kentlerindeki protestolarda 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Protestolarda gözaltına alınanların bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Kutlama günü olması gerekirdi ancak gösteriler başka boyutlara ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 21 Ekim'den bu yana süren protestolarda 600 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

?Mozambik'teki seçim süreci ve şiddet olayları

FRELIMO'nun adayı Chapo, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 71 oyla birinci olmuş, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane, oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Şiddet olaylarında 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Podemos Partisinden muhalif lider Venancio Mondlane, yemin töreninden önce ülke genelinde ulusal grev çağrısında bulunmuş ve yeni hükümeti günlük gösterilerle engellemekle tehdit etmişti.

Seçimlerden sonra gittiği Güney Afrika'da protesto çağrısında bulunan Mondlane, geçen hafta ülkeye dönmüş ve kendisini başkan olarak atamaya yemin etmişti.