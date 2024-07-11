Mozambik, Zimbabve ve Botsvana Bölgesel Kalkınma İçin Demir Yolu Hattı Kurma Kararı Aldı

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Mozambik, Zimbabve ve Botsvana, bölgesel kalkınma için demir yolu hattı kurma kararı aldı.

Yerel basındaki habere göre üç ülke, bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için yeni bir adım attı.

Atılan adımla Botsvana'dan Mozambik'in Beira Limanı'na uzanacak demir yolunun yapımı ve Mozambik'in Hint Okyanusu kıyısındaki Techobanine bölgesinde maden limanı inşası öngörülüyor.

Botsvana'dan Mozambik'e ulaşacak demir yolu hattının 1700 kilometre uzunluğunda olacağı tahmin ediliyor.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, basına yaptığı açıklamada, "Zimbabve sınırında bulunan Machipanda'yı Mozambik'in Beira şehrine bağlamak için Zimbabve'deki kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullanarak üç ülke arasında daha ileri görüşmelerin gelecek günlerde yapılacağını belirtti.

Zimbabve'nin Maputo Büyükelçisi Victor Matemadanda da işbirliğiyle Zimbabve üzerinden bölgeyi birbirine bağlamayı amaçladıklarına işaret ederek "Bildiğiniz gibi Zimbabve ile Botsvana demir yollarıyla geçmişte birbirine bağlandı ve birlikte çalıştı. Mozambik ile Zimbabve arasında da aynı düzenleme vardı." dedi.

Özellikle madencilik ve ulaştırma sektörlerinde bölgedeki ticareti ve ekonomik kalkınmayı artırmayı amaçlayan adımla, karayla çevrili Botsvana'daki büyük kömür rezervlerinin Zimbabve üzerinden Mozambik'teki limanlara taşınması hedefleniyor.