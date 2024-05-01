MPİ, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine erişimi engelledi - Son Dakika
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MPİ, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine erişimi engelledi

MPİ, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine erişimi engelledi

Milli Piyango İdaresi (MPİ), yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri nedeniyle 168 bin 30 internet sitesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbarda bulunurken bunlardan 160 bin 273'üne erişim engellendi. MPİ, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan sitelerle mücadele ediyor. Geçen yıl BTK'ye ihbar edilen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sırasındaki menşe yerleri de belli oldu.

01.05.2024 11:05
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri nedeniyle 168 bin 30 internet sitesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbarda bulunurken bunlardan 160 bin 273'üne erişim engellendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MPİ, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan sitelerle mücadele ediyor.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik ile yetkilendirilen Genel Müdürlük, 2023'te internet ortamında gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla sitelerde inceleme ve araştırma yaptı. Söz konusu sitelerin çoğunda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil edecek içeriklere rastlandı. Bu kapsamda BTK'ye geçen yıl 168 bin 30 internet sitesi ihbar edildi.

Bunlardan 160 bin 273'üne erişimin engellenmesi sağlandı. Yasa dışı içeriklere sahip 5 bin 898 site pasif durumda bulunurken 1859 site için işlemler devam ediyor.

Aylara göre incelendiğinde geçen yıl erişim engeli en çok 23 bin 268 ile ekimde, en az 1957 ile ocak ayında getirildi.

İdare, 2006-2023 yıllarında 239 bin 334 internet sitesi için BTK'ye bildirimde bulunurken bunların 230 bin 10'u kapatıldı. Böylece söz konusu dönemde erişim engeli getirilen sitelerin yaklaşık yüzde 70'ini geçen yılki başvurular oluşturdu.

Menşe ülkelerde ilk sıra ABD'nin

Geçen yıl BTK'ye ihbar edilen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sırasındaki menşe yerleri de belli oldu. Buna göre, ABD 73 bin 175 internet sitesiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 41 bin 607 siteyle Ermenistan, 19 bin 757 siteyle Hollanda ve 5 bin 627 siteyle Almanya takip etti. Listedeki diğer yerler sırasıyla Hong Kong, Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Birleşik Krallık ve İran oldu.

İnceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında, ilgili sitelerin, katılımcılarıyla para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı çok sayıda banka hesap bilgisi ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. Söz konusu hesap ve kişilere ilişkin inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için girişimlerde bulunuldu.

Adli ve idari süreç başlatıldı

Sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen takipler sonucu yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ilişkin reklam, yönlendirme, bilgilendirme, özendirme gibi faaliyette bulunan kullanıcı ve içerik üretici hesaplara erişimin engellenmesi kararları alınırken ilgili hesaplara ait kullanıcılar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve vatandaşlar da ihbarda bulunabiliyor. CİMER ya da idarenin internet sitesindeki ihbar hattı üzerinden yapılan şikayet ve bildirimler titizlikle değerlendirilerek müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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