 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

MSB: 2 PKK\'lı terörist Habur\'da teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin Habur'da bulunan hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

04.02.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin Habur'da bulunan hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement