Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-73 görevini devraldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-73 görevi kapsamında 26 Kasım tarihinde Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssüne ulaştığı belirtildi.

Birliğin, 27 Kasım'da yapılan devir teslim töreninin ardından görevi devraldığı bilgisi verilen açıklamada, "1 Nisan 2027 tarihine kadar 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacak, NATO ve Romanya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler icra edecek. Gökyüzünün kahramanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.