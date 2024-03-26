MSB, Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı adlı kitabı tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı" adlı kitap çalışmasının tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kitapta, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının tarihçelerine, Milli Savunma Bakanlarının öz geçmişleri ile Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanlarının künye bilgilerine yer veriliyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi Malazgirt'e gelen Yılmaz, burada partililerle bir araya geldi ve destek çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısına misafir olarak katıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın dinamiklerini meclis üyeleriyle buluşturduklarını ve kurumlar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı, Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana 'Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan 2 şüpheliden birinin evden hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliye adli işlem uygulandı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 630 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca, basit güvenlik tedbirlerine ilişkin 200 adet broşür dağıtıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin dertlerine 22 yıldır iktidarı yenemeyen muhalefetin çözüm olamayacağını söyledi. İnce, partisinin üçüncü yol olduğunu ifade etti.
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