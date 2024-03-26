MSB, Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı adlı kitabı tamamladı - Son Dakika
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MSB, Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı adlı kitabı tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı' adlı kitap çalışmasının tamamlandığını duyurdu. Kitapta, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının tarihçeleri, Milli Savunma Bakanlarının öz geçmişleri ile Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanlarının künye bilgileri yer alıyor.

26.03.2024 17:19
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı" adlı kitap çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kitapta, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının tarihçelerine, Milli Savunma Bakanlarının öz geçmişleri ile Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanlarının künye bilgilerine yer veriliyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı adlı kitabı tamamladı - Son Dakika

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