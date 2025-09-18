MSB'den acı haber: Görevi başında kalp krizi geçiren asker şehit oldu - Son Dakika
MSB'den acı haber: Görevi başında kalp krizi geçiren asker şehit oldu

18.09.2025 08:19
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), görevi başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

