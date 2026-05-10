MSB'den "Anneler Günü" videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yurt içinde ve sınır ötesinde. Nerede olursak olalım, vatan ve millet nöbetinde kalbimiz daima annelerimizle. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere yaşam kaynağımız, fedakarlık abidesi tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, çeşitli birliklerde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajı ile personelin annelerinin kapılarını çalarak çiçek verdiği görüntüler yer aldı.