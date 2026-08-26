MSB'den Büyük Taarruz'un 104. Yılına Özel Anma Mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü kapsamında özel bir klip hazırlayarak resmi X hesabından paylaştı. Bakanlık, paylaşımında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. Mesajda, 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük yürüyüşün, cesaret ve kararlılıkla zafere ulaştığı vurgulandı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.
MSB, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne özel klip hazırladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda klibe yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bağımsızlığın Mührü: Büyük Taarruz. 26 Ağustos 1922! Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."
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