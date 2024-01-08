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MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' ifadelerine yer verildi.

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
08.01.2024 - 11:41,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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