MSB'den şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı - Son Dakika
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MSB'den şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

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MSB\'den şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB, Ankara Pursaklar'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımda, "7 Ekim 2026 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, allesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Kaynak: ANKA
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