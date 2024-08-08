MSB'den Son 1 Hafta İçindeki Operasyonlarla İlgili Açıklama - Son Dakika
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MSB'den Son 1 Hafta İçindeki Operasyonlarla İlgili Açıklama

MSB\'den Son 1 Hafta İçindeki Operasyonlarla İlgili Açıklama

MSB: Operasyonlarla son 1 haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi.

08.08.2024 12:37
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MSB: Operasyonlarla son 1 haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 796'sı Irak'ın, 856'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 652 oldu.

MSB: Son 1 hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalandı, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 807 oldu.

MSB: Son bir haftada engellenen 973 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 948'e ulaştı.

MSB: Genel Maksat Helikopteri (GMH) projesi kapsamında 1 adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri TUSAŞ tesislerinde tamamlanarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alındı.

MSB: Sosyal medyada iddia edildiği gibi 400'den fazla Albayın emekli edildiği bilgisi doğru değildir, abartılı bir ifadedir. Emekli edilen Albay sayısı çok daha azdır. Emekli bildirimleri personelin kişilik haklarını korumak maksadıyla sadece 'kişiye özel' yapılmaktadır. Emekli edilen Albaylarla ilgili ortaya atılan iddialar doğru olmadığı gibi, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 455 Albayın görev süresi 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

MSB: (Çelik Kubbe) Türkiye'nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir.

MSB: İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik sonrası İran'ın bazı ABD üslerine de saldırısı olmuştu. ABD'nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG'lileri bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz.

MSB: (Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda şehit verildi iddiaları) Irak ile koordinasyonumuz hem olumlu, hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesi, de çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz.

Kaynak: DHA

Operasyon, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den Son 1 Hafta İçindeki Operasyonlarla İlgili Açıklama - Son Dakika

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