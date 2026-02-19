MSB'den Suriye ve Yunanistan Açıklamaları - Son Dakika
MSB'den Suriye ve Yunanistan Açıklamaları

MSB\'den Suriye ve Yunanistan Açıklamaları
19.02.2026 12:47
MSB, Suriye entegrasyonu ve Yunanistan’ın hidrokarbon faaliyetlerine karşı tedbir alıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

MSB tarafından, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalar yapıldı.

Yunanistan'ın, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile imzaladığı anlaşmaya ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, şu açıklama yapıldı: ???????

"Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketlerle yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir. Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz."

Bakanlık tarafından, Suriye'deki son duruma ilişkin sorulara dair yapılan açıklamada ise "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"TSK, Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecek"

Somali'deki son gelişmeler ve Türk askerinin ülkedeki durumuna yönelik sorular üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Sondaj faaliyetlerinin ve Somali'de inşa edilen 'Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetini sağlamaya, Somali Milli Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir."

AIRBUS heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin de detay verilen açıklamada, "Bakanlığımız ve AIRBUS arasında, havacılık kabiliyetlerimizin artırılmasına yönelik mevcut ortaklığımızın güçlendirilmesi ve potansiyel işbirliği sahaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hidrokarbon, Yunanistan, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Suriye, Enerji, Güncel, Son Dakika

MSB'den Suriye ve Yunanistan Açıklamaları

SON DAKİKA: MSB'den Suriye ve Yunanistan Açıklamaları - Son Dakika
