MSB\'den Teğmenlerin Okula Çağrıldığı İddialarına Yanıt

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.