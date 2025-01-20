MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin, 20 Ocak 2018'de Afrin'i terörden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazileri andı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, harekatın, "bir destanın adı" olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."