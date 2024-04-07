MSB, Doğu Akdeniz\'de \'Deniz Görev Grubuna Taarruz\' eğitimleri icra edildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimleri icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak tarafından Doğu Akdeniz'de Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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