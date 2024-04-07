MSB, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildiğini duyurdu - Son Dakika
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MSB, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildiğini duyurdu

MSB, Doğu Akdeniz\'de \'Deniz Görev Grubuna Taarruz\' eğitimleri icra edildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak gemileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar da katıldı.

07.04.2024 18:47
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak tarafından Doğu Akdeniz'de Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildiğini duyurdu - Son Dakika

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