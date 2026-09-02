MSB duyurdu, Suriye'nin Mayadin bölgesinde yüzücü köprü kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nın Suriye'nin Mayadin bölgesinde yüzücü köprü kurduğunu açıkladı. Kurulan katlanabilir şerit yüzücü köprünün, bölgedeki nehir geçişlerinde kullanılacağı belirtildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nın Suriye'nin Mayadin bölgesinde yüzücü köprü kurduğu bildirildi.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu" denildi.
Kaynak: ANKA
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