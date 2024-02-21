MSB, FETÖ ve PKK/PYD-YPG üyesi 7 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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MSB, FETÖ ve PKK/PYD-YPG üyesi 7 kişiyi yakaladı

MSB, FETÖ ve PKK/PYD-YPG üyesi 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Hudut birliklerimiz tarafından yakalanan kişiler arasında yapılan inceleme sonucunda birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG üyesi olduğu tespit edildi.

21.02.2024 16:35
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i PKK/PYD- YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, FETÖ ve PKK/PYD-YPG üyesi 7 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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