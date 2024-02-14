MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin hain emellerine ulaşmadan operasyonlara devam edeceğini belirtti.

14.02.2024 10:59
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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