MSB: Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

03.06.2024 13:55
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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