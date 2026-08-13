MSB: Hudutlarımız 7/24 Korunuyor - Son Dakika
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MSB: Hudutlarımız 7/24 Korunuyor

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MSB, Türk ordusunun hudutları kararlılıkla koruduğunu ve personel azaltılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Kızıldeniz İttifakı'na ilişkin soru üzerine Bakanlık tarafından "Babülmendep Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla 'Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu' kurulmasına yönelik olarak Suudi Arabistan'ın daveti üzerine, 28 Temmuz'da Riyad'da teknik düzeyde, müteakiben 30 Temmuz'da Genelkurmay Başkanları seviyesinde toplantı gerçekleştirilmiştir." açıklaması yapıldı.

Halihazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya Türkiye tarafından katılım sağlandığı ifade edilen açıklamada, Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Hudut hattındaki faaliyetler

Hudut hattındaki çalışmalara ilişkin soru üzerine Bakanlık tarafından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir." değerlendirmesi yapıldı.

Somali Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitimler

Bakanlık tarafından, dost ve müttefik ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ile danışmanlık faaliyetlerinin yürütüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamda, Somali Silahlı Kuvvetleri personeline gruplar halinde "Komando Temel Eğitimi" verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisa'da 11 Mayıs-7 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan 1521 personelin mezuniyet töreni, 7 Ağustos'ta Kara Kuvvetleri Komutanımız ile Somali Kara Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla icra edilmiştir. Mezun olan personelin ülkelerine intikali 10 Ağustos'ta başlamış olup 4 Eylül'e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Müteakip eğitim grubu kapsamında, 1523 Somali Silahlı Kuvvetleri personeline 17 Ağustos-9 Kasım tarihleri arasında eğitim verilmesi planlanmaktadır."

(Bitti)

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Hudutlarımız 7/24 Korunuyor - Son Dakika

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