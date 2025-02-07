MSB: Irak\'ın Kuzeyinde 8 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.