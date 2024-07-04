MSB: Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlere izin verilmeyecek

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(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemlerin dikkatlice takip edildiği belirterek, "Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" değerlendirmesini yaptı.

MSB kaynakları, Suriye'deki olayların dikkatli bir şekilde takip edildiğini bildirdi. Bakanlık kaynakları, "Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şuan Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunduğuna dikkat çeken Bakanlık kaynakları, "Türkiye, Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir" görüşünü dile getirdi.

TSK personelinin sosyal medya kullanımıyla ilgili ise "Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, radyo, televizyon, internet, sosyal medya vb. vasıta yoluyla yayınlanması veya açıklanmasıyla oluşabilecek güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanmakta, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlanmakta" denildi.

Bakanlık kaynakları, 25 bin uzman erbaş alımına 115 bin 883 adayın başvurduğu, alım sürecinin devam ettiği de belirtildi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında Solotürk ve Türk Yıldızları'nın uçuşları

Bakanlık kaynakları, tasarruf tedbirleri kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının milli bayramlarda gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarının iptal edildiği ilişkin, "Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecektir. 20 Temmuz'da KKTC'de Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK uçuşları icra edilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhurbaşkanlığı programına göre planlanmaya devam etmektedir. Yurt içinde yukarıda yazılı olanlar haricinde uçuşlar icra edilmeyecektir."

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen operasyonlarda 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Aktürk, "Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 3 Temmuz'da icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmış, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" dedi.

Hudutların, kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu ifade eden Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 29 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63 bin 433'e ulaşmıştır" dedi.

Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 6 ay süreyle Türkiye, Bulgaristan ve Romanya iş birliğinde görev yapacağını bildiren Aktürk, "1 Temmuz'da Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla İstanbul'da, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Aktivasyon Töreni icra edilmiştir. TCG YÜZBAŞI GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz ve TCG AKÇAY mayın avlama gemimiz ile Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru ALEXANDRU AXENTE mayın tarama gemisi ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru STRUMA mayın avlama gemilerinden müteşekkil Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) 2 Temmuz 2024 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 6 ay süreyle Deniz Kuvvetlerimizin komutasında görev yapacaktır" bilgilendirmesinde bulundu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini, Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 17 helikopter ile 627 sorti icra edilerek destek sağlandığını bildirdi.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarı'nın muayene ve kabul faaliyetlerini de tamamladığını aktardı.