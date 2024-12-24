MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemine ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili dosyanın 16 Ocak'ta görüşüleceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır" denildi.
Son Dakika › Güncel › MSB, Kılıçlı Yeminle İlgili Teğmenlerin Disiplin Dosyasını Görüşecek - Son Dakika
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