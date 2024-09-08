Denizova'daki Yangına Havadan Müdahale

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Denizova Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterle destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Muğla'nın Denizova Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz."
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