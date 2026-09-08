MSB'nin ambulans uçağı karaciğer greftini Muğla'dan Ankara'ya kısa sürede ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçağın, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Muğla'dan alınan karaciğer greftini Ankara'ya kısa sürede ulaştırdığını açıkladı. Bakanlık, Vatandaşa acil şifalar dileyerek, emanetin emin ellerde olduğunu belirtti.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Muğla'dan alınan karaciğer greftinin Ankara'ya kısa sürede ulaştırıldığını açıkladı.
MSB, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emanetiniz emin ellerde, kanatlarımızın altında. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız; acil organ nakli bekleyen vatandaşımız için Muğla'dan karaciğer greftini Ankara'ya kısa sürede ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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