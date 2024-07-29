MSB: Pençe-Kilit ve Barış Pınarı Operasyonlarında 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri yer aldı.