MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Aktürk, başta PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 268'i Irak'ın kuzeyinde, 378'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646'ya ulaştığını söyledi.
Tuğamiral Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktardı.
Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Aktürk, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 23 Mart'ta şehit olan Tank Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya, rahmet diledi.
39 bin 412 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi
Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 82 kişinin yakalandığını, 2 bin 572 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı.
Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2003'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur." dedi.
Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Hatay'a bir ziyaret gerçekleştireceğini, yarın ise ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edeceğini aktardı.
Bölgesel ve küresel barışa katkılar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ramazan süresince Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Tuğamiral Aktürk, "Beklentimiz, İsrail'in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze'de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm görevlerinin yanı sıra kara, deniz, hava ve siber alanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da düzenlenen Kış 2024 tatbikatının başarıyla icra edildiğini aktardı.
Aktürk, TCG Amasra mayın avlama gemisi tarafından NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, Yunanistan'a liman ziyareti yapılmasının planlandığını söyledi.
Ayrıca NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan 4 adet F-16 uçağı ve personelin görev sürelerinin 31 Mart'ta sona ereceğini aktaran Aktürk, birliğin 2 Nisan'da Türkiye'ye döneceğini aktardı.
Envantere giren yeni silah sistemleri
Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.
Aktürk, bu kapsamda, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Taşınabilir Atış Kontrol Birimi" sisteminin atış testlerinin başarıyla tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini, 5 adet "Süper Mushshak" uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine alındığını ifade etti.
Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, 3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 adayın katıldığını bildirdi.
Aktürk, sınavda başarılı olan adayların okul tercihlerinin 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacağını söyledi.
(Sürecek)
Son Dakika › Güncel › MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 89 yaşındaki Mehmet Akyol'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yalı Kütüphanesi, zengin koleksiyonuyla 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Boğaz manzarasına karşı modern alanlara sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabiliyor. Kütüphanede 11 bin kitaplık bir koleksiyon, Beykoz Kitaplığı yayınları ve İstanbul Kitaplığı Köşesi bulunuyor. Ücretsiz kafeterya hizmeti de sunulan kütüphane, online rezervasyon sistemiyle çalışıyor ve tüm İstanbullulara açık.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in süper büyüklükteki pazarının muazzam potansiyelini açığa çıkarmaya devam edecek olmasından dolayı Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydetti. Zhao, Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in birçok ülke için önemli bir yatırım kaynağı ve en önemli yatırım destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, tüm ülkeleri Çin'in kalkınma sürecinden yararlanmaya ve işbirliği içinde dünya modernleşmesini gerçekleştirmeye davet etti.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma sayesinde tüm alanlarda Çin'e özgü modernleşmeyi ilerlettiğini ve bu durumun küresel ekonomik toparlanmaya güçlü bir ivme kazandıracağını ve tüm ülkelerin kalkınması için daha fazla fırsat sağlayacağını belirtti. Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyüdüğünü ve 2024 için büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğunu ifade etti.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti. Babacan, partisinin il başkanı ve partililer tarafından karşılandı. Kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını 2 yıl önce açıkladıklarını ve belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladıklarını belirtti. Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıtarak seçim çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çalışan A.T., merdivenlerde dengesini kaybederek yaralandı. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma yürüttü ve kimliği belirlenen 5 şüpheli Esenyurt ve Avcılar'da gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir zanlı ise serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti. Müzede, ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvan sergileniyor. Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vererek doğa sevgisi ve hayvan koruma bilincini aşılamayı amaçlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?