MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika › Güncel › MSB: Suriye'de 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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