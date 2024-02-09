MSB: Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB: Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı

MSB: Suriye\'den yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/YPG, 1'i TKP/ML terör örgütü mensubu 15 kişinin yakalandığını duyurdu. Hudut kartallarının mücadelesi devam ediyor.

09.02.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/ YPG, 1'i TKP/ML terör örgütü mensubu 15 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, PKK, Suriye, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement