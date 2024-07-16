MSB: Suriye ve Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Suriye ve Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye ve Irak\'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

16.07.2024 11:40
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: Suriye ve Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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