MSB, TEKNOFEST Güneydoğu paylaşımında milli teknoloji ve birlik mesajı verdi

MSB, TEKNOFEST Güneydoğu paylaşımında milli teknoloji ve birlik mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'nun 3'üncü gününe ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda milli teknolojinin ışığına, birlik ve beraberliğin gücüne vurgu yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'nun 3'üncü gününe ilişkin video paylaştı.
MSB'nin sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, festival alanındaki görüntüler yer alırken, "Şanlıurfa'da gelecekteki gücümüze güç katıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak, bağlı kuruluşlarımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanları ile TEKNOFEST Güneydoğu heyecanını kıymetli hemşehrilerimiz ve gençlerimizle paylaşıyoruz. Gözlerimizde milli teknolojinin ışığı, kalplerimizde birlik ve beraberliğin gücü var" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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