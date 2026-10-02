MSB, TEKNOFEST Güneydoğu paylaşımında milli teknoloji ve birlik mesajı verdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'nun 3'üncü gününe ilişkin video paylaştı.

MSB'nin sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, festival alanındaki görüntüler yer alırken, "Şanlıurfa'da gelecekteki gücümüze güç katıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak, bağlı kuruluşlarımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanları ile TEKNOFEST Güneydoğu heyecanını kıymetli hemşehrilerimiz ve gençlerimizle paylaşıyoruz. Gözlerimizde milli teknolojinin ışığı, kalplerimizde birlik ve beraberliğin gücü var" ifadeleri kullanıldı.