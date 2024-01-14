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MSB: Terörist hedeflere yapılan hava harekatlarında 24 hedef imha edildi - Son Dakika
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MSB: Terörist hedeflere yapılan hava harekatlarında 24 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiğini bildirdi. Harekatlarla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğal gaz üretim tesisinden oluşan hedefler imha edildi. MSB açıklamasında, yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

MSB: Terörist hedeflere yapılan hava harekatlarında 24 hedef imha edildi
14.01.2024 - 23:13,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatlarının yapıldığı belirtildi.

Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğal gaz üretim tesisinden oluşan 24 hedefin imha edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: AA
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